Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucuyla ilgili bilgiler

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68; Tirmizî, Savm, 54 ) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68; İbn Mâce, Sıyâm, 29.



ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?



Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2024 yılında 23-24-25 Şubat'a denk geliyor.

Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Öte yandan bu üç gün içerisinde 24 Şubat'ta Berat Kandili de idrak edilecek.