Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist'inde test uçuşları başladı

ÖNGÖRÜSÜZ VE VİZYONSUZ ELEŞTİRİLER



Bakan Uraloğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yapılışını Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapmakla özdeşleştirenler vardı. Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü? diye eleştiri yaptılar. Proje kapsamında inşa ettiğimiz TEM Bağlantı Yolu ve Tüneli çalışmalarına anlam veremeyerek sosyal medyada dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlar yayınladılar. Aslında tüm bunlarla kendi öngörüsüzlüklerini, iş bilmezliklerini ve vizyonsuzluklarını ispatladılar” diye konuştu.



YOLCU TRAFİĞİNİN EN ÇOK YAŞANDIĞI İKİNCİ HAVALİMANI



Bakan Uraloğlu, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 11 trilyon dolar ticaret hacimli 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahip bir ülke konumunda olduğumuzu vurgulayarak, “Bu kapsamda 2003 yılında başlattığımız Bölgesel Havacılık Politikası ile havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi etmekle kalmadık, havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük. Geride bıraktığımız ağustos ayında havalimanlarımızda yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verdik. 2023 yılı ilk 8 ayda ise tüm havalimanlarımızda 143 milyon 360 bin yolcu ağırladık ve 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısını neredeyse 5’e katladık” dedi.



HAVACILIK ALANINDA BAŞARILARI DEVAM ETTİRMEYE KARARLIYIZ



Bakan Uraloğlu, “Havacılık alanında yatırım ve başarılarımızı devam ettirmeye de kararlıyız. Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmaları sürüyor. Kamu Özel İş birliği ile hayata geçirdiğimiz bölgesel havalimanı olacak olan Çukurova Havalimanında da sona geldik. Yine, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon Avro yatırım gerçekleştiriyoruz ve 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli alacağız” diye konuştu.



Bakan Uraloğlu, havacılık sektöründeki rekor artışların devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:



“Biliyorsunuz 2019 yılına kadar havacılık sektörümüz her yıl rekor artışlar ile sürekli büyüyordu. Ancak 2020 yılı pandemi nedeniyle ulaşım sektörü açısından faaliyetlerin durduğu, 2020 yılı da salgın etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı bir yıldı. Ama 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 Milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen’de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. 2023 yılının ilk 8 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaklaşık 150 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 131 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 19 milyon 700 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl 24 milyon 300 bine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.