Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 21:37

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Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A. tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayına getirilen kaptan Pilot Mahmut Arslan'ın hakimlik işlemleri tamamlandı.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilot M.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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