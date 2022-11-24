Sabotaj mı var? Eber Gölü'nde şüpheli yangınlar

Afyonkarahisar'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün kurumuş bölümlerindeki kamışların bulunduğu alanda çıkan yangınlar gizemini korumaya devam ediyor.

Kasım ayında arka arkaya toplam 5 yangın çıkarken gölün özellikle kuruyan bölümlerindeki yerlerde çıkması ise akıllara ‘sabotaj’ ihtimalini getirdi.

Göl, yaklaşık 3 ila 4 yıldan beri düzenli yanarken kamış üreticileri ise isyan etti.

"KAMIŞ BİÇİP GİTTİKTEN SONRA BURASI YANIYOR"



Yangınların her yıl kış dönemine girerken gerçekleştiğini ifade eden Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Ada köyünde kamış biçimi yaparak geçimini sağlayan Naci Güçer, yangınların insanlara dayalı olduğunu öne sürdü.



Kamış biçip gittikten sonra yangının başladığını iddia eden Güçer, "Burada bir sürü hayvan var ve yangınlarda onlar da yanıyor. Eber Gölü için bir önlem alınması gerekiyor" dedi.



Güçer, yangınlarda zararın yaklaşık 7 milyon TL olduğunu ifade etti.