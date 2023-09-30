Sağanak yağış sonrası Contemporary İstanbul'u su bastı

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseverleri bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 18. edisyonu, Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

69 sanat galerisinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar alanında dün su baskını yaşandı. Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar oluştu. Yetkililerin hemen müdahalesi ile eserler su akan alandan kaldırıldı. Tabandaki su da çekildi.



Contemporary İstanbul yetkilileri İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çatıdan su aktığını ve bazı eserlere su geldiğini belirtti.