Sağlık alanıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de: 9 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

BAKAN KOCA: SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."