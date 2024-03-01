Sağlık alanıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de: 9 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık alanıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de: 9 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 

Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

BAKAN KOCA: SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."

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