Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan “Mossad ajanı doktor” iddiasına yanıt

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’a yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında, yabancı uyruklu bir doktor olduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Koca, iddiayı yalanladı. Bakan Koca, yabancı uyruklu kişinin doktor değil, temizlik görevlisi olduğunu söyledi.



Şüphelinin Mısır uyruklu olduğu bilgisini paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı:



“Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Göçmen Sağlığı Merkezleri projesi kapsamında 2019’da işe alınmıştır. İşe alımı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kendisine 31 Ocak 2024’e kadar çalışma izni verilmiştir.



Temizlik görevlisi şahıs bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dâhil olmamıştır. Şahsın ‘doktor’ olduğu iddiası ‘fırsat’ değerlendirme girişimidir.



Çünkü iddia sahipleri, yabancı uyruklu (Suriyeli) doktorların ‘Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık aldıklarını’ defalarca tekrarladılar. Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler.



Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez. Bu sözlere karşı yeniden açıklama gerekmez. Temizlik görevlisi şahsın bir biriminde çalıştığı Göçmen Sağlığı Merkezleri hakkında tartışma konusu edilmeleri sebebiyle bazı bilgiler vermeliyim. Geçici koruma altında olan sığınmacılara sağlık hizmetleri, AB ile ortak yürütülen proje kapsamındaki Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde veriliyor. Bu merkezlerde, sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verilmektedir.”



“TALEP ETTİĞİMİZ HAKİKATE SAYGIDIR”



Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde, yabancılara çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ifade eden Koca, şöyle devam etti:



“Gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmaktadır. Çalışma izni verilmemiş yabancı uyruklu biri Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde istihdam edilemez. ‘Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık alan’ doktor diye bahsedilen, temizlik görevlisinin de bir anlamda ‘sahte doktor’ haline getirildiği, böyle olması durumunda siyasi rant vaat eden iddia, şu yönüyle de şaşırtıcıdır; ‘ajan olduğu tespit edilen şahıs İstanbul’da, Gazzeli hastaların tedavi edildiği bir Göçmen Sağlığı Merkezi’nde çalışıyormuş’ Gazzeli hastaların bu gibi yerlerde değil, Ankara’daki büyük hastanelerde tedavi edildiği herkesçe biliniyor.



Zaman kaybından ibaret gündemlere yol açanlar unutmasın; Milli istihbarat Teşkilatı’nın gurur verici başarısını başka konularla ilişkilendirerek yalan ve iftiraya sarılanların ayıbı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Alışkanlık haline gelen yalanlarsa kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır. Talep ettiğimiz, hakikate saygıdır.”