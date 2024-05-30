Sağlık Bakanı Koca, Cenevre'de mevkidaşları ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de Özbek, Kazak, Azerbaycan ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Cenevre'de mevkidaşları ile görüştü

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77. Dünya Sağlık Asamblesi sebebiyle bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde, Katar Halk Sağlığı Bakanı Hanan Mohammed al Kuwari, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Özbekistan Sağlık Bakanı Xudayarov Asılbek Ancarovıch ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Açıklamaya göre, Bakan Koca mevkidaşlarıyla ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, ilaç ve tıbbi cihaz tedariki, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık personeli eğitimi alanlarında iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Koca, görüşmelerde uluslararası hasta tedavisi faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı garantörlüğündeki HealthTürkiye markası altında gerçekleştirildiğini ve tedavi için ’yi tercih edeceklerin 'HealthTürkiye' web portalını kullanmalarının önem taşıdığını kaydetti.

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