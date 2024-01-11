Sağlık Bakanı Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Türkiye'nin Filistinli yaralılara desteği de devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:



"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.