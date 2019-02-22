Sağlık Bakanı Koca: Her gebenin bir ebesi olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gebenin bir ebesi olması gerektiğini söyledi.

Normal doğum ve sezaryenle ilgili açıklamalarda bulunan Koca, şunları söyledi:

"Gebeyi, 9 ay süresince takip eden kişi olduğu için ebenin riskli gebeyi tespit etmesi ve hekime yönlendirmesi, ebenin gebelikle süreçlerde aktif rol amasını sağlamalıyız.

Bugünkü durumda sorumluluk tamamen hekimlerin üzerinde gözüküyor. Ebe sadece hekimin yanında yardımcı eleman gibi bulunuyor. Biz diyoruz ki ebe de bu süreçte aktif olmalı, bu sorumluluğu paylaşmalıdır. Her gebeninbir ebesi olmalı, ebeler doğum sürecinin merkezşne alınmalı."