Sağlık Bakanı Koca: Önlemlerde gecikseydik İtalya gibi olabilirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs bilim toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Erken dönemde sınırlarımızı kapatmış sınırlarımızda ise önlem alarak oraları da kapatmıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşed de başta görüldüğü şekilde, Wuhan'da olduğu gibi, karantinaya alınmış olsaydı böyle olmayacaktı. Virüse karşı bütün İtalya'yı kuşattığı gibi Avrupa da hiçbir tedbir almadı. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi. Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik. Türkiye dışı ülkelerde önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkede görüldü. Önlemlerde gecikseydik İtalya gibi olabilirdik. Şu an ise Türkiye'de tespit edilmiş vaka bulunmamaktadır

TÜRKİYE'DE İKİ BİN VAKA İNCELEDİK: POZİTİF VAKA YOK

Avrupa'da şu an gördüğümüz Fransa ve Almanya'da virüsün gittikçe arttığı yönünde. Bu süreçte bu mücadeleyi ulusal yerel kendi vatandaşımız ile birlikte aşabiliriz. Türkiye'de ise 2 bine yakın vakada çalışıldı. Ve bu vakaların hiçbirinde pozitif sonuç yok. Virüs ülkemize gelecekse, yurtdışından geliş ya da gidişlerle olacaktır. Bu noktada bir uyarı yapmamız gerekiyor, tedbirlerin diğer ülkelerdee zayıf olması nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almaları noktasında uyarıda bulunmak zorundayız.

VATANDAŞLARA VİRÜS UYARISI

Corona virüs küresel ama mücadelemiz ulusal. Tedbirlerin alınması için başta komşularımız olmak üzere çağrıda bulunduk. Ama dikkate almadılar. Özellikle kalabalık ortamlardan bütün vatandaşlarımızın uzak durmasını istiyoruz. Virüsün görüldüğü yerlere seyahatlerin mümkün olduğu sürece ertelenmesini talep ediyoruz. Türkiye'de vaka görülmesi halinde bulaşıcılığı önlemek için tüm tedbirleri aldık. 81 ilde ise hastanelerimizi belirledik. Şüpheli her vaka bizim için tedbir alınması gereken bir vakadır. Her kontrol altına alınan şüpheli vakayı sosyal medyada corona virüs vakası olarak vermek tedirginlik yaratmaktadır. Bu paylaşımları yapanların ise İçişleri Bakanlığı tarafından takip edildiğini de bilmekte fayda var. Saha da hazırlıklarımız ise tamam.