Sağlık Bakanı Koca: Randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Hastanelerde başlatılan onaylı randevu dönemi hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevuya sadakat oranında büyük bir iyileşme olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca: Randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme var
Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi başladı

Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi başladı

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Sağlık Bakanı , kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nde son durumun ne olduğuyla ilgili soru üzerine Bakan Koca, randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme olduğunu belirterek, vatandaşlara gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür etti.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE İSTANBUL İÇİN RANDEVU SORUNU BELİRLİ BRANŞLAR DIŞINDA ÇÖZÜME KAVUŞUYOR"

Bir, iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorunun çözüldüğünü ifade eden Koca, "İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, bayramdan sonra düzenleyecekleri basın toplantısıyla onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirerek, "Müsterih olun yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için." dedi.

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