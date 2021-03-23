Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon topantısı gerçekleştirdi. Vaka artışının sürdüğünü dile getiren Koca, "Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 23.03.2021 - 04:31 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 04:48

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin vaka artışının devam ettiği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz."

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