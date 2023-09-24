Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı uyarısı

Sağlık Bakanı , 2023 yılı aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirterek, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

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