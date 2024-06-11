Sağlık Bakanı Koca’dan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama: “Ötenaziden yana değilim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanlarına ilişkin yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili olarak açıklama yaptı.



Son dönemde kuduz vakalarının arttığını söyleyen Bakan Koca, tedbir alınması gerektiğini söyledi, “Ötenaziden yana değilim.” Ifadesini kullandı.

ONAYLI RANDEVUDA KAPSAM GENİŞLİYOR



Bakan Koca, MHRS’de hayata geçirilen onaylı randevu sisteminin kapsamının genişleyeceğini de söyledi. Bakan Koca, “MHRS onaylı randevu sistemi tetkiklerde de olacak.” dedi.