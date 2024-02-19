Sağlık Bakanlığı eş durumu (mazerete bağlı yer değiştirme) tayinleri kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri için başvurular 30 Ocak 2024 – 05 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şart tutulmuştu.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KURASI NE ZAMAN? Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir. Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, EKİP üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacak. İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN