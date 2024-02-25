Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de. İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı 'de yayımlandı. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde İş Kurumu () esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

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