SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇ SORGULAMA: 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası sona erdi! İşte sonuç sorgulama ekranı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHY Kura Çekimi, Bakanlığın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi ile 297'si yan dal uzmanı olan 1812 uzman tabip ve 11 bin 623 tabip olmak üzere toplam 13 bin 435 hekimin görev yeri belirlendi.



DHY KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI



112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası 13 Eylül 2023 Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi.



112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonuçları isim listesi hemen aşağıdaki linkten öğrenilebilir.



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