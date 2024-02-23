Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143



İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550