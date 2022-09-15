Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı, acil servislerde düzenlemeye gitti. Artık acil servisler "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak. Güvenlik önlemleri de artırılacak.

Haberler - NTV Haber 15.09.2022 - 09:21

Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi

'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak.

Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi - 1

Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanısıra ses kaydı da alınacak.

Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek.

Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak.

Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.

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