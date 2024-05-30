Sağlık çalışanı hakareti LÖSEV'e bağışla affetti

Kayseri'de 78 yaşındaki Fatma O.'nun hemşire B.Z.'ye hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, LÖSEV'e 2 bin 500 TL bağışlaması karşılığında uzlaşılaşıldı.

Sağlık çalışanı hakareti LÖSEV'e bağışla affetti

Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki sağlık ocağında meydana gelen olayda Fatma O., görevli hemşire B.Z. ile tartıştı.

Fatma O.'nun hemşire B.Z.'ye yönelik, "Kapıya köpek bağlamışlar" dediği iddia edildi.

B.Z. kendisine hakarette bulunduğu iddiasıyla Fatma O. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dosya uzlaştırmacıya gönderildi.

'E BAĞIŞ

Uzlaştırmacının taraflar ile görüşmesi sonrası, şikayetçi B.Z., LÖSEV'e 2 bin 500 TL bağış yapılması karşılığında Fatma O. ile uzlaşabileceklerini söyledi.

Fatma O.'nun da bunu kabul etmesi üzerine taraflar uzlaştı. Fatma O. hemşire B.Z. adına LÖSEV'in hesabına 2 bin 500 TL yatırdı.

Hemşirenin de şikayetini çekmesi üzerine dosya kapandı.

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