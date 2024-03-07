Sağlık çalışanları yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi

Yaralı köpeğin başında bekleyen ambulans şoförü Sedat Kaya, “Bu yoldan geçerken aracın birisi köpeğe çarptı ve devam etti. Biz de başka kaza olmasın diye köpeği kenara aldık.” dedi.

Yaralı köpek hayvan ambulansı ekiplerinin gelmesiyle tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.