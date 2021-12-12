Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme görüşüldü: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi

Meclis Sanayi Komisyonu, sağlık çalışanlarına, maaş, ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesine ilişkin hekimlerle ilgili maddelerin tekliften geri çekilmesine karar verdi.



Elektrik faturalarında TRT payını kaldıran torba kanun görüşmelerinde hekimlerin maaşlarına zam öngören madde düzenlemeye eklenmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ELEŞTİRMİŞTİ

Ancak sağlık çalışanlarının düzenlemenin kapsamına yönelik eleştirileri nedeniyle, ilgili madde komisyona geri çekildi.



Bugün yapılan Sanayi komisyonu görüşmelerinde hekimleri ilgilendiren madde ihdaslarının tekliften çıkarılmasına karar verildi.

Muhalefet partileri yeni bir kanun teklifinin hazırlanması ve teklifin sağlık komisyonunda görüşülmesini talep etti.



Yapılacak düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması için bir çalışma yürütülecek.



Düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi bekleniyor.

