Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunuyla ilgili açıklama

Sahibinden.com erişim sorunuyla gündeme geldi. Siteye web ve mobil uygulamadan erişim sağlayamayan kullanıcılar, sorunun nedenini merak ederken açıklama Sahibinden.com'un resmi Instagram hesabından geldi. Peki, Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor?

Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunuyla ilgili açıklama

.com’a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar siteye erişim sağlamaya çalıştıklarında; "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor.

Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının sebebi alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması.

Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunuyla ilgili açıklama - 1

SAHİBİNDEN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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