Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunuyla ilgili açıklama

Sahibinden.com’a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar siteye erişim sağlamaya çalıştıklarında; "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor.

Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının sebebi alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması.

