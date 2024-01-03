Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunuyla ilgili açıklama

Sahibinden.com’a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar siteye erişim sağlamaya çalıştıklarında; "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor.
Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının sebebi alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması.
SAHİBİNDEN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.
Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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