Sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı.

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'nde bir ahırda bulunan kurbanlık sahibinin elinden kaçtı.

Kendisini durdurmak isteyen kurbanlık daha sonra TOKİ konutlarının bulunduğu bahçeye girdi.

Buradan da kaçan hırçın boğa Alaca deresine atladı.

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı - 1

Derenin içinde mahsur kalan boğanın kurtarılması için sahipleri itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. İğne ile uyuşturulan boğa daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

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