Sahil Güvenlik Komutanlığı 210 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

Başvurular; 09 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00’te başlayıp, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00’te sona erecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,



b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



c. 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),



ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,



d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)



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