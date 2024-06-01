Sahipsiz köpeğe tümör ameliyatı

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün sokaktan alınan Terrier Mix ırkı köpeği kısırlaştırmak üzere Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gözlem altına aldı. Tahmini 7 yaşında olan ve kulağında küpe olmadığı için sahipsiz olduğu düşünülen köpeğin yapılan ön muayenesinde meme tümörü fark edildi. Belediyede görevli veterinerler röntgen ile tümörün sınırlarını ve metastaz durumunu tespit ettiği köpeği hemen ameliyata aldı. Yapılan başarılı operasyonla köpeğin memesindeki dev tümör temizlendi. Gözlem altına alınan köpeğin genel sağlık durumu hızla iyiye giderken, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Terrier Mix cinsi köpeği sağlığına kavuştuktan sonra sahiplendirecek.

