Sahte arsa ilanlarına dikkat! 3 milyon lira kapora ile dolandırdılar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp iletişime geçtikleri farklı illerdeki 65 kişiyi kapora yoluyla 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Sakarya, Samsun, Diyarbakır ve Ankara’da 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.
Sakarya’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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