Sahte arsa ilanlarına dikkat! 3 milyon lira kapora ile dolandırdılar

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.



Sakarya’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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