Sahte dernekle SMA hastalarının fotoğraflarını kullanarak bağış toplayan 4 kişi gözaltında

Kayseri'de sahte SMA derneği kuran ve SMA hastalarının fotoğraf ve videolarını kullanarak bağış toplayan 4 kişi gözaltına alındı.

Sahte dernekle SMA hastalarının fotoğraflarını kullanarak bağış toplayan 4 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların fotoğraf ve videolarının kullanılarak yardım toplandığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda, otomobil, 3 cep telefonu, 2 sim kart, SMA hastalarının isminin yazılı olduğu 41 kutu, 36 jelatinsiz yardım kumbarası, 680 TL madeni para, 1030 TL kağıt para, sosyal medya hesaplarının ve yardım edildiği iddia edilen kişilerin kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının olduğu defter, 3 dekont, 25 gram  kenevir, 4 gram metamfetamin, yardım paraları ile 2 plastik kabartmalı dernek levhası ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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