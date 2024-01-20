Sahte internet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılığı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen kişileri yönlendirerek kaparo dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y. (1999), A.H.B. (2000), H.B. (1999), M.A. (1977), M.A.Ş. (2001) isimli 5 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 2 şahsın ceza evinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli şahıs 17 Ocak tarihinde İstanbul ilinde yakalanarak Manisa'ya getirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli tutuklandı.