Sahte istihbaratçılardan 12 noktada yılan kameralı kazı

Manisa’nın Kula ilçesinde kendilerini askeri istihbarat elemanı olarak tanıtan B.Ş. (52), G.K. (41), M.Ç. (49), Z.F. (36) ve F.Ç. (43) isimli 5 kişi, ilçenin 12 noktasında kaçak kazı yapmak istedi.



Jandarma ekiplerinin takibe aldığı sahte istihbaratçılara, Körez Mahallesi Yılanhisarı mevkisinde kaçak kazı yapmak üzereyken operasyon düzenledi.



Kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, 12 farklı noktada çukur kazıldığı tespit edilip yılan kamera, karot cihazı, karot çubukları ve muhtelif sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi.



Suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kazı yapılan bölgede yakalanan malzemelere ise el konulduğu öğrenildi.