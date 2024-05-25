Sahte kimlikle 3 ayrı işletme kuran şahıslar JASAT'dan kaçamadı

Manavgat ve Anamur JASAT timlerinin ortak çalışması ile Mersin’in Anamur ilçesinde aralarında kasten yaralamak suretiyle ölüme neden olmak başta olmak üzere çok sayıda suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Abdullah G. ile 17 yıl hapis cezası bulunan oğlu Mustafa G. Manavgat’ın Taşağıl Toptancı Hali’nde sahte kimlikle yakalandı.

Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalanan ve Serik’te ikamet ettikleri belirlenen baba-oğlun Serik ve Taşağıl’da 3 farklı işyeri sahibi oldukları öğrenildi.



BABA-OĞUL CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ



İşledikleri suçlar nedeniyle toplam 52 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve 9 yıldır aranan baba-oğulun sahte kimlikle Serik’te ikamet ettikleri ve Serik Toptancı Hali’nde 2, Taşağıl Toptancı Hali’nde ise bir adet olmak üzere toplam 3 farklı iş yerinin sahibi oldukları belirtildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna getirilen Abdullah G. ve oğlu Mustafa G. buradaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Manavgat Ilıca Cezaevine teslim edildi.