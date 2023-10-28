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Sahte MİT'çi yakalandı

Siirt'te polisin durdurduğu çakarlı otomobilde, sahte kurum kimlikliğiyle kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan Muhammed Emin O. gözaltına alındı.

Sahte MİT'çi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakarlı otomobili Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir AVM’nin önünde durdurdu.

Otomobildeki Muhammed Emin O. (21), kendisini MİT personeli olarak tanıtarak, personel kimliği gösterdi.

Sahte MİT'çi yakalandı - 1

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, şüphelinin gösterdiği kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Muhammed Emin O. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 1 tabanca, 100 uzun namlulu silah mermisi, 50 tabanca mermisi, sahte MİT kimliği, polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Sahte MİT'çi yakalandı - 2

Şüphelinin, kendini MİT personeli olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırmaya çalıştığı belirtildi.

Muhammed Emin O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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