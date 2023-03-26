Sahte raporla tatile 15 yıl hapis istemi

GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI



Soruşturma kapsamında hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.’nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.’nin ise “Veririm olur” dediği tespit edildi.



Görüntüler aracılığıyla Sait U.’nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.



DAVA AÇILDI



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023 tarihinde hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Hazırlanan iddianamede fizyoterapist Sait U.’nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin’de olduğu baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T’nin de 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 3 kişi, 5 Eylül 2023'te yargılanmaya başlayacak.



‘RAPOR ALDIĞI GÜN PLAJDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI VARDI’



Personeli ve 2 sağlık çalışanının usulsüzlüğünü ortaya çıkarttığını belirten Mehmet Evrim, şunları söyledi:



“Personelim beni aradı ‘Çumra Devlet Hastanesi’ndeyim serum yapıyorlar.’ dedi. Ben de 'Hemen geliyorum' dedim. ‘Gelmene gerek yok burada bakılıyor’ dedi. 'Ziyaret edeyim seni' dedim. Hastaneden sonra evine geçeceğini söyledi. 'Tamam evine gelirim' dedim. 1 saat sonra beni arayıp hala hastanede olduğunu söyledi. Birkaç saat sonra arayıp 'Ben 4 gün rapor aldım' dedi. Durumdan şüphelendim. Kamera kayıtlarına bakıldığında hastanın oraya hiç gelmediği belirlendi. Sosyal medya hesaplarında da rapor aldığı gün plajda pozları vardı. Biz de bunu ispat ettik ve şikayetçi olduk. Önce Çumra Kaymakamlığı’ndan soruşturmaya izin verilmedi. İlçe savcılığı da izin vermeyince Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurduk. İtirazlarımız kabul oldu ve dava açıldı. Ben hepsinden şikayetçi oldum. Hiç kimse böyle şeyler yapmasın. Herkes görevini yapsın.”