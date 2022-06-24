Sahte savcıyı altın dişi ele verdi: Gazinoda eğlenirken yakalandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Perihan Ç. (70) ile irtibata geçen bir şüpheli, yaşlı kadını ''Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Birazdan kadın savcımız evinize gelerek altın ve paralarınızın fotoğrafını çekecek'' yalanıyla kandırdı.



Telefon konuşmasından kısa bir süre eve gelen Azeri Leman N. (22), yaşlı kadından aldığı yaklaşık 30 bin TL değerindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek geri getireceğini söyledikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı.



Belirtilen sürede gelen giden olmayınca durumdan şüphelenen Perihan Ç., jandarmayı arayıp bilgi almak istediğinde dolandırıldığını anladı.



ALTIN DİŞİ ELE VERDİ



Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dolandırılan Perihan Ç.’den şüphelinin ayırt edici özelliklerini öğrenen JASAT, altın dişli kadının peşine düştü.

“Kod Altın Diş” adı verilen soruşturmada titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, ön dişlerinden birisi altın kaplama olan Leman N.’nin izine il merkezindeki bir döviz bürosunda rastladı.



GAZİNODA EĞLENİRKEN YAKALANDI



Adım adım takip edilen sahte savcı, 10 saat içerisinde yaşlı kadından alıp bozdurduğu altın ve dövizlerin parasıyla bir gazinoda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken yakalandı.



İLK OLARAK ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Yaşlı kadından dolandırdığı paraları suç ortaklarına ulaştıramadan yakalanan Leman N., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kadın, hemen yurt dışına kaçmak için işlemlere başladı.



SAVCI SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet savcısı, eldeki delil ve bilgilere dayanarak Leman N.’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazını haklı bulan bir üst mahkeme, şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi.

TUTUKLANDI



Bu karar üzerine JASAT ekipleri, yurt dışına çıkmak için İl Göç İdaresine müracaat eden şüpheliyi, yurt dışına kaçamadan ikinci kez yakaladı. Yeniden mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.