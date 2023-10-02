Şakalaşırken başından vurulmuştu, hastanede yaşamını yitirdi

İzmir’de Meryem Ö. isimli genç kız, elindeki silahın ateş alması sonucu erkek arkadaşı Miraç Bulat’ı başından vurdu. Ağır yaralanan Bulat, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın şakalaşırken meydana geldiğini söyleyen Meryem Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şakalaşırken başından vurulmuştu, hastanede yaşamını yitirdi

’de Meryem Ö. isimli genç kız, elindeki silahın ateş almasıyla erkek arkadaşı Miraç Bulat’ı vurdu.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Karabağlar’da meydana geldi. İddiaya göre; Meryem Ö.’nün elindeki tabanca, erkek arkadaşı Miraç Bulat (22) ile şakalaşırken aniden ateş aldı.

Başından vurulan Miraç Bulat, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Bulat, kurtarılamadı.

Bulat’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Bulat’ın yakınları tarafından alınan cenazesi, toprağa verildi.

Olayın ardından Meryem Ö., suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Meryem Ö., ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...