Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya Karasu'da denizde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.08.2022 - 21:12

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

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'da Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.

Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.

Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürütüyor. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi arıyor.

Çocuğun ailesinin sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.

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