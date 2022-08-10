Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Sakarya'da Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.



Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.



Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürüttü. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi aradı.



Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı, emniyet müdürü, sahil güvenlik ve jandarma komutanları da çalışmaları takip etti.



İ.E'nin cansız bedeni, kıyıda arama yapan jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Küçük Karasu Mahallesi mevkisinde bulundu.



VİDEO: BATMAN'DA MUCİZE KURTULUŞ