Sakarya'da 180 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya'da kasım ayında 180 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonlarda, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında geçen ay operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda 180 kaçak göçmen yakalandı, 8 araç ele geçirildi, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri, haklarında yasal işlem uygulanarak serbest bırakıldı.



Kaçak göçmenler ise geri gönderme merkezlerine götürüldü.



Öte yandan, son 3 ayda kent genelinde yakalanan kaçak göçmen sayısı 609'a ulaştı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 85 şüpheli yakalandı 25 araç ele geçirildi.



Göçmenlerden 171'i kayıtlı oldukları illere, 438'i çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

