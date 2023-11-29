Sakarya'da 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 78 yaşındaki Ahmet Yaman evinde ölü bulundu.

Sakarya'da 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden Ahmet Yaman'dan iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Yaman'ı koltuğun üzerinde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaman'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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