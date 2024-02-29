Sakarya’da Atatürk heykeline zarar veren saldırgan tutuklandı

Sakarya’da Atatürk heykeline elindeki balyozla zarar veren saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın zarar verdiği heykel, bugün güvenlik şeridiyle çevrilerek tadilata alındı.

Sakarya’da Atatürk heykeline zarar veren saldırgan tutuklandı

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’nın Akyazı ilçesinde, heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi’nde bulunan Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya’da Atatürk heykeline zarar veren saldırgan tutuklandı - 1

Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

NE OLMUŞTU?

Akyazı ilçesinde dün, Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler şüpheli Y.U'yu gözaltına almıştı.

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