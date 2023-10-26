Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Sakarya'da fabrikada patlama

Sakarya'da bir fabrikada otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da fabrikada patlama

'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren fabrikada otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Fabrikanın diğer kısımlarından da duyulan patlamada işçiler panik halinde dışarı çıkarken, yaralanan 1 kişi özel araçla hastaneye sevk edildi.

Sakarya'da fabrikada patlama - 1

Durumun verilmesi üzerine ise olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...