Sakarya'da fabrikada patlama

Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Alevlere ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.