Sakarya'da fabrikada patlama

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren fabrikada otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Fabrikanın diğer kısımlarından da duyulan patlamada işçiler panik halinde dışarı çıkarken, yaralanan 1 kişi özel araçla hastaneye sevk edildi.
Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.
Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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