Sakarya'da 'kaçak elektrik' operasyonu

Sakarya Geyve'ye bağlı Çeltikler Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildikten sonra elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışma başlatıldı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle Geyve başta olmak üzere Pamukova ve Adapazarı'dan polis ekipleri, mahalleye giderek önlem aldı.

Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen evlerin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak elektrik kullanımı için hazırlanan ekipman ve kablolar, ekipler tarafından imha edildi.