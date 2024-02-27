Sakarya'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Sakarya'da bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından katledildi.

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan’ın bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti.

Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti.

