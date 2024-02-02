Sakarya'da kadın cinayeti: Zanlı teslim oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli suçunu itiraf etmesinin ardından gözaltına alındı.

Sakarya'da kadın cinayeti: Zanlı teslim oldu

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D, kız arkadaşı Sevda T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.

Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Sevda T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Taksici cinayeti: İzmir'de Taksici Oğur Erge üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurularak hayatını kaybetti

Taksici cinayeti: İzmir'de Taksici Oğur Erge üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurularak hayatını kaybetti

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...