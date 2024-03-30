Sakarya’da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Öğle namazına müteakip Adapazarı Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan küçük çocuktan geriye fotoğrafları kaldı.