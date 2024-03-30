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Sakarya’da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - 1

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öğle namazına müteakip Adapazarı Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan küçük çocuktan geriye fotoğrafları kaldı.

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