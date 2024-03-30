Sakarya’da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Öğle namazına müteakip Adapazarı Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan küçük çocuktan geriye fotoğrafları kaldı.
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