Sakarya'da kaza: 1 kişi yaralandı

Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada A.F.K kontrolündeki hafif ticari araç ile K.Ç kullandığı otomobil çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan sürücü K.Ç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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