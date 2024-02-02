Sakarya'da kıskançlık cinayeti: Oryantal sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 249. Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ümit D. (40) isimli şahıs, eğlence mekanlarında "İpek" adı ile oryantallik yaptığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ümit D., Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ümit D., yanında getirdiği tabanca ile Sevda Timur’u öldürerek olay yerinden kaçtı.

Daha sonrasında sabah saat 07.30 sıralarında karakola giderek suçunu itiraf eden Ümit D., Sevda Timur’un eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğunu ve bu sebeple kıskandığı için tartıştıklarını söyledi.