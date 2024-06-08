Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak hurdaya döndü. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Karasu-Kaynarca yolu üzeri Camitepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde ilerlemekte olan otomobil, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 200 metre kadar savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarına uçtu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, hurdaya dönen otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Yavuz İkinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ise bölgede sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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