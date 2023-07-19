Sakarya’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaali istikametinden Karasu yönüne doğru seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre kadar savrulan çocuk, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç. ile Ebubekir Kılıç hastaneye kaldırıldı.